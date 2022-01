La nova variant de la covid-19, òmicron, ha disparat la incidència acumulada (IA) del virus a Espanya. Aproximadament 1.800 infeccions per cada 100 000 habitants. Nou vegades més que fa només un mes. En els últims dies, el bàsquet l’ha patit d’una manera especial. La jornada 16 de la Lliga Endesa de l’ACB, màxima categoria nacional, s’ha suspés íntegrament.

Nou de nou. No s’ha salvat ni un sol partit. L’últim a ajornar-se ha sigut el partit que hui mateix, dilluns 3 de gener (21.30 hores), havien de disputar el València Basket i el Gran Canària. Finalment, l’equip illenc no va poder viatjar a València ahir al migdia després de comptabilitzar tres positius nous en les proves PCR prèvies al desplaçament, practicades dissabte. Cap a les 12.00 hores, tant els dos clubs com l’ACB van informar públicament que el partit quedava en suspens.

“En les últimes PCR realitzades, tres membres de l’equip han donat positiu en covid-19”, indica el comunicat del CB Gran Canària, que prossegueix: “Els afectats, alguns amb símptomes lleus, es troben aïllats en els seus domicilis, d’acord amb el protocol de les autoritats sanitàries. Així, doncs, el partit de la jornada 16 de Lliga Endesa contra el València Basket ha sigut ajornat. L’ACB comunicarà pròximament la nova data per a la disputa del partit”.

Ahir, la plantilla del València BC va tornar als entrenaments després d’haver gaudit de descans per Cap d’Any. Tal com dicta el protocol sanitari, diumenge, els serveis mèdics van sotmetre el primer equip a proves PCR, els resultats de les quals es coneixeran hui dilluns.

Després de l’ajornament del partit amb el Gran Canària, el València BC encadena dos partits de la Lliga Endesa ajornats (jornades 15 i 16), a conseqüència de l’explosió de positius en els seus rivals, pendents de reajustament en el calendari. A més del duel amb els canaris, també el xoc a domicili contra el Lenovo Tenerife, que no va poder disputar-se el 29 de desembre. El primer partit que espera en 2022 serà el del 6 de gener, a les 17.00 hores, a la Fonteta, contra el Bursaspor en l’Eurocopa, enfrontament que no es va jugar el 15 de desembre a causa del brot del virus que, uns dies abans, va patir la plantilla taronja.

La sisena onada ha provocat el caos en la Lliga Endesa, precisament en les setmanes en què hauria de tancar-se la primera volta i, amb això, els huit bitllets dels classificats per a la Copa del Rei de Granada (17-20 febrer). Circumstància que, hui dia, sembla quasi impossible amb 16 partits ajornats, sense comptar encara els de la pròxima jornada, la 17, de la qual ja s’ha cancel·lat el Barça-Joventut. Els clubs de l’ACB van aprovar per unanimitat, el 27 de desembre, ampliar fins al 30 de gener el termini per a la classificació copera, amb l’objectiu que pogueren completar-se les 17 dates. No obstant això, l’acord preveu, com a alternativa, que, si aqueix dia no s’ha jugat tota la primera volta, siga el percentatge de victòries i derrotes el que determine la classificació.

Amb més de 80 positius detectats en les últimes dues setmanes i només dos clubs que no han transmés casos —Breogán i Unicaja—, el criteri del percentatge de victòries pren forma, mentre Competició d’ACB afronta un trencaclosques de partits per encaixar sense quasi buits en el calendari. Per exemple, el València té per davant huit partits de Lliga i Eurocopa entre el dia de Reis i el 29 de gener. Un galimaties de difícil solució en el qual l’ACB valora factors com jornades dobles d’Eurolliga, Eurocopa, equips que ixen del brot o els que hi acaben d’entrar... De fet, ahir ja va traslladar al 9 de gener els duels Barça-Manresa (17.00) i Joventut-Madrid (19.15) de les jornades 14 i 15, respectivament, i que anteriorment estaven fixats per a demà, dimarts. A més, el Manresa-Reial Madrid, de la jornada 17, passarà a jugar-se aquest dimarts 4, a les 21.30 hores.