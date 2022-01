La temporada de rebaixes de gener i febrer preveu generar 24.850 contractacions a la Comunitat Valenciana, un 8,5 % més que l’any passat, impulsada pel comerç tradicional però, sobretot, per l’electrònic, a causa de les noves preferències dels consumidors i la incertesa de la sisena onada de coronavirus, segons les previsions d’Adecco per a aquesta campanya.

Això suposa que la regió valenciana se situarà per damunt de la mitjana del país (7,5 %), gràcies a la recuperació del turisme i a la presència destacada de la logística. Només Catalunya la superarà en nombre de contractacions, amb una previsió de 28.100.

Per províncies, València espera subscriure 18.400 contractes (+9 %); Alacant, més de 3.500 (+7 % interanual); i Castelló, uns 2.875 (+7 %).

Com ja ha passat en els dos últims anys, la força de les contractacions se centrarà en el comerç electrònic i no tant en la botiga física, que pot veure’s afectada per restriccions d’aforaments i horaris segons com evolucione la situació epidemiològica.

Els sectors vinculats al comerç i especialment al comerç electrònic són els que més ocupació generaran en la campanya de rebaixes: la distribució, el comerç al detall, la logística i el transport seran els impulsors d’aquesta ocupació. Així, dependents, promotors, comercials, teleoperadors i hostesses seran alguns dels perfils més demanats d’aquesta campanya.

Però ja no només es demana personal per a les botigues físiques, sinó que, gràcies al comerç en línia, s’ha vist reforçada la incorporació de treballadors destinats a la preparació i la distribució de comandes: empaquetadors, mossos, carretoners i treballadors de l’anomenat últim quilòmetre, els vertaders protagonistes d’aquesta campanya de rebaixes.