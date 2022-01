La integració tarifària del transport públic arriba aquest mes de gener, però què significa això? En què influeix les persones usuàries d'aquest servei?

Doncs bé, aquesta novetat inclou diferents canvis. El primer és que la xarxa de Rodalia de Renfe passarà a formar part de la xarxa metropolitana de transport i, per tant, les persones podran utilitzar la mateixa targeta, la coneguda com a Móbilis (que inclou el bo 10, l'Abonament Transport Mensual i el Bo Jove), per a rodalia, metro, tramvia i autobús. Per tant, podrà fer-se transbord en qualsevol d'aquests mitjans de transport.

Un altre gran canvi és que canviaran les zones de Metrovalencia, que passaran de les quatre actuals (A, B, C, D) a només dues que seran flexibles (A i B).

I us preguntareu, què significa això de 'flexibles'? Aquest canvi suposa que en els trams en els quals les dues zones se solapen els usuaris podran viatjar, indistintament, tant amb un bitllet recarregat per a la zona A com per a la zona B.

La zona A inclourà el terme de la ciutat de València, mentre que la resta de territori que cobreix la xarxa passarà a incloure's en la zona B.

Amb aquesta modificació en les zones de Metrovalencia es reduirà el cost de les tarifes entre un 11 i un 55 %. Fins al moment el preu del bo de 10 viatges en la zona A era 9 €, en la zona B era 15,50 €, en la C era 20, 90 € i en la D era 26,90 €. Ara el preu serà de 8 euros per a viatjar per la zona A i de 12 per a la B, per la qual cosa la baixada de preus és bastant significativa.

Amb aquests canvis es pretén potenciar l'ús del transport públic entre la societat valenciana amb la finalitat de desenvolupar un model de mobilitat sostenible i evitar en la mesura que siga possible l'ús del cotxe.