"M’ho demane!" Aquest és el lema de la campanya que impulsa l'Ajuntament de Faura per a animar els seus veïns a comprar en el comerç local. Una aposta per l'àmbit local i durant tot l'any que implica, segons el consistori, atorgar visibilitat i presència de tots els comerços durant l'any. Aquest dossier compta amb referències de tots els comerços i les empreses de Faura amb l'objectiu de visibilitzar i apuntalar l'economia local. «La confecció d'un catàleg que conté tot el que pots comprar o els serveis que pots obtindre a Faura junt amb indicacions essencials del contacte és la nostra línia de treball. No volem cenyir-nos a una acció puntual, sinó que pretenem fidelitzar. És important assumir que comprar a Faura és invertir en futur», apuntava Consol Duran, tinent d'alcalde.

En aquest sentit, els faurers han descobert en les seues bústies un catàleg diferent del que estaven habituats; en aquesta ocasió la publicitat no és una cosa aliena, sinó que es tracta d'un material útil per a poder projectar accions durant tot l'any. «Hem depositat un catàleg en cadascun dels habitatges de Faura. Ara, a més de comptar amb la llista de quantes possibilitats tenen al seu poble, podran participar en la campanya "M’ho demane!", en la qual podran sol·licitar regals de fins a quatre comerços locals. A més, la proposta s'ha penjat en xarxes i tots aquells que consumisquen a Faura podran participar en la campanya», afegia la responsable municipal. Encara que el consistori ha repartit catàlegs per tots els habitatges, els veïns que ho necessiten poden passar per dependències municipals si en volen un. Després de comprar a Faura, els consumidors poden omplir un formulari amb els quatre regals que se'ls ofereix en el catàleg i depositar-lo en les bústies situades al consistori essencialment per a això. La possibilitat de consumir els regals fins a final de gener obri el ventall de promoció que pretén aquesta proposta. 45 persones seran les premiades i serà aquest 5 de gener quan es farà el sorteig. Retorn a la il·lusió «La campanya es desenvolupa sobre la base del retorn de la il·lusió; volem recobrar la vida al carrer, més temps per a nosaltres mateixos, major qualitat de vida, en definitiva més poble en tots els sentits, per això optem per traure al carrer el nou catàleg de Faura. Darrere de cada comerç hi ha una família; comprar a casa ens fa créixer a tots», diu.