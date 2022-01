Un menor de només quinze anys, Alexander T. S., va ser trobat mort dissabte passat en un pis del carrer Poeta Vicent Molina de Sueca. Son pare i un germà, desesperats per la seua desaparició i sense notícies d'ell des del passat 27 de desembre, van trobar el seu cadàver després d'entrar a l'immoble esmentat per la força quan van tindre el convenciment que l'adolescent podia trobar-se dins, ja que un testimoni l'havia vist allí dies abans, tement que estiguera en perill.

Els seus pitjors temors es van confirmar quan van localitzar Alexander, ja sense vida, assentat al sofà, tapat amb una manta i amb restes de bromera resseca en la boca. Al costat del seu cadàver, una estufa encesa i cap rastre de l'amo del pis, un jove major d'edat i amb problemes relacionats amb les drogues. El germà del mort va haver de ser assistit per patir una crisi d'ansietat en descobrir el cadàver del seu germà menor.

Aquest mateix dissabte el jove amb el qual havia sigut vist el mort i habitant de l'habitatge on va ser trobat sense vida el menor, propietat de la mare del sospitós, va acudir al centre de salut de Silla, on també té residència, i va haver de ser evacuat a un hospital de València per una greu intoxicació, pel que sembla després d'haver inhalat amoníac, segons les fonts consultades per aquest periòdic.

El grup de Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Sueca investiga la possible responsabilitat penal d'aquesta persona, encara que, atés el seu estat, de moment no se li ha pogut prendre declaració.

El Jutjat d'Instrucció Número 2 de Sueca va procedir a l'alçament del cadàver dissabte al migdia i el cos va ser traslladat a l'Institut de Medicina Legal de València, on el diumenge van començar a practicar-li l'autòpsia.

Fonts de l'Institut Armat asseguren que l'informe preliminar d'autòpsia ha descartat que es tracte d'una mort violenta. Concretament s'apunta a una pneumònia per broncoaspiració com a causa directa de la defunció, si bé encara cal determinar què ho hauria provocat. Una de les possibilitats que es manegen és precisament la inhalació d'alguna mena de substància tòxica, com podria ser l'amoníac. A la casa no van trobar restes de cap droga.