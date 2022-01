Just en plena sisena onada de la pandèmia de coronavirus i l'explosió de contagis provocada per la nova variant òmicron, les autoritats sanitàries franceses acaben d'anunciar que han detectat una nova variant del virus en un grup de persones que haurien estat en contacte amb un viatger procedent de Camerun. Es tracta d'una variant desconeguda fins ara del virus, que ja s'ha detectat en territori francés, concretament a Marsella, i que conté 46 mutacions.

Un estudi previ fet pels responsables que han descobert aquesta variant, denominada de moment IHU, va revelar 46 mutacions i 37 delecions que van donar com a resultat 30 substitucions d'aminoàcids i 12 delecions que la diferencien de la resta de variants descobertes fins ara.

Sense dades sobre si és més contagiosa

La majoria d'aquestes mutacions afecten les proteïnes que recobreixen la coberta del virus i es tracta d'un mecanisme d'evolució propi d'aquesta mena de coronavirus. De moment no hi ha dades sobre el comportament d'aquesta variant ni sobre si resulta més infecciosa o no que les variants delta i òmicron. Tampoc s'ha facilitat cap dada de moment sobre si els pacients en els quals s'ha detectat la variant IHU han desenvolupat algun tipus de quadre greu de malaltia.