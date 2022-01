Ahir va obrir el mercat de fitxatges d'hivern i el València CF el va començar alliberant una fitxa, la de Jason Remeseiro, que era obligatòria per a habilitar espai en la plantilla i poder incorporar un jugador. L'operació eixida continua en marxa per a fer més espai i eixamplar una mica el marge econòmic, però l'entitat de Mestalla treballa també amb la ment posada a reforçar la plantilla amb diverses incorporacions. El focus està posat en la columna vertebral, primer en el central i després en el migcampista defensiu, i l'objectiu no és un altre que dotar l'equip d'un major pòsit competitiu per a afrontar la segona volta. Fa moltes setmanes que José Bordalás trau a col·lació termes com «ofici», «experiència» o diferents «hàbits» que els seus jugadors han d'adquirir i que vol trobar en el mercat.

L'entrenador alacantí està en contacte amb el president i la secretaria tècnica per a avançar en les contractacions i vol perfils que sumen des de ‘ja’. En sala de premsa ja va explicar que no demanava jugadors ‘top’, sinó futbolistes que arribaren a pal·liar determinades necessitats. Bordalás va exposar una sèrie de dèficits que tenia l'equip a l'hora de defensar, però també en intangibles com el caràcter, la personalitat... I en aquests conceptes vol que el seu planter faça un pas avant. Fins ara, només han transcendit els noms de dos oferiments: el de Diego Godín i Wakaso Mubarak. Per cap dels dos s'ha avançat en excés encara (cal consens entre totes les parts, el vistiplau de Lim i que l'operació encaixe en els estrets marges econòmics dels quals disposa el València CF ara mateix). I és que, més enllà dels noms finals, l'entrenador vol que les arribades l'ajuden a avançar competitivament de la manera més ràpida possible, i per a això és un valor afegit que siga un jugador del qual Bordalás conega de primera mà les seues possibilitats. Un altre dels aspectes clau és que puguen arribar cedits o lliures i que no obliguen el València a hipotecar-se amb els seus fitxatges. Amb aquestes premisses es busca un central que millore la rotació i després un pivot que reforce la proposta de Bordalás.