La ciutat de València tindrà en les pròximes setmanes un nou accés pel sud. Es tracta del nou pont que connectarà la V-30 amb Malilla i la nova Fe a través de la urbanització Turianova, el nou «barri» que es construeix en l'actualitat a esquena del centre sanitari. Ahir ja s'estaven pintant les línies del nou pont i tot sembla indicar que la seua inauguració podria produir-se aquest mes, encara que probablement sense la màxima capacitat.

Aquesta nova entrada a la ciutat sorgeix quan l'empresa AQ Acentor posa en marxa la gran urbanització Turianova, on s'han projectat 2.300 habitatges, els primers dels quals s'entregaran en aquest primer trimestre de 2022 i els últims l'any 2024. En total, AQ Acentor preveu una inversió pròxima als 700 milions d'euros amb una generació d'ocupació directa i indirecta superior als 7.000 llocs de treball.

I per a donar unes bones comunicacions a tot aquest nou barri, tant en la seua eixida cap a la circumval·lació (V-30) com al barri de Malilla, s'ha construït un gran pont que uneix aquests dos punts evitant la platja de vies que passen per aquest lloc, a més de tot un eixam de torres i línies elèctriques. En general, s'han soterrat i instal·lat uns 195 quilòmetres de cablejat nou, i en una superfície de 380.000 metres quadrats s'han habilitat 100.000 metres quadrats de zones verdes i equipaments educatius i culturals.

La construcció d'aquest pont ja està pràcticament acabada, amb tres carrils per sentit per a la circulació convencional i un carril bici de doble direcció en sentit d'entrada a la ciutat. Ahir mateix es procedia a pintar els carrils de la calçada i la previsió és fer una inauguració en les pròximes setmanes, probablement aquest mateix mes, encara que fonts de l'empresa no ho han confirmat.

Queda per executar, en qualsevol cas, l'entroncament amb la V-30, que parteix d'una gran rotonda fins a connectar amb la circumval·lació. És possible que ja puguen accedir cotxes per aquest punt i prendre el pont recentment construït, encara que algunes fonts parlen de la possibilitat que s'òbriga gradualment i en una primera instància només funcione amb un carril per sentit.

També estan molt avançades les zones verdes que queden entre la urbanització Turianova i la V-30, un gran espai que, igual que el pont, volen que estiga acabat quan es comencen a entregar els primers habitatges. Per cert, els dos primers edificis a comercialitzar-se són els denominats Arcos Sur i Chera. El primer es compon de 180 habitatges i el segon de 163 en la seua modalitat de protecció pública.