La Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat un total de 12.043 nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens. Amb aquesta actualització, la xifra total de positius se situa en 684.140 persones. Els nous casos per províncies són 2.011 a Castelló (76.384 en total); 4.376 a Alacant (247.016), i 5.656 a València (360.739). La xifra de casos no assignats es manté en 1.

D'altra banda, s'han registrat 5.339 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta manera, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 595.050 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 66.461 a Castelló, 215.269 a Alacant i 313.264 a València. El total d'altes no assignades es manté en 56. Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.069 persones ingressades, 178 en UCI: 159 a la província de Castelló, 28 en UCI; 355 a la província d'Alacant, 65 en UCI, i 555 a la província de València, 85 en UCI. S'han notificat 24 defuncions per coronavirus des de l'última actualització. Es tracta de persones mortes al llarg de l'última setmana i notificades després de l'actualització d'ahir dimarts. El total de decessos des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 8.185: 923 a la província de Castelló, 3.146 a la d'Alacant i 4.116 a la de València. Es tracta de 10 dones, d'entre 64 i 94 anys, i 14 homes, d'entre 56 i 96 anys. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 92.346 casos actius, la qual cosa suposa un 13,28 % del total de positius.