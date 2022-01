Un tall de subministrament de llum ha afectat aquest matí els veïns de Benimàmet, a València. Els residents s'han vist sorpresos per aquest tall i han comprovat que el problema ha afectat gran part de la pedania de València, ja que han pogut confirmat, en eixir al carrer o en intentar baixar en ascensor, que la llum havia caigut en edificis i vies del nucli poblacional.

El tall, que ha començat a les 10 del matí i s'ha solucionat, finalment, a les 11.15, ha deixat anècdotes com ara llargues cues per a traure diners als caixers (que no funcionaven) o peripècies dels comerços locals per a pesar els productes i cobrar-los.