Una discussió entre diverses persones va acabar ahir a Sagunt amb cadires volant i un veí de 51 anys detingut. Tot va ocórrer poc abans de les 13.30 hores, a la terrassa d'un bar situat a l'avinguda Doctor Palos del barri antic de la localitat.

Les discrepàncies van anar pujant de to fins al punt que la Policia Local va ser alertada que hi havia hagut amenaces. A més, diverses cadires van acabar volant, com relatava un testimoni a Levante-EMV.

Fins al lloc van acudir tres cotxes patrulla de la Policia Local i dos de la Nacional.

Tot i així, això no va impedir que es visqueren moments tibants i que un home fora arrestat per la seua manera de reaccionar quan els agents li van demanar la documentació per a identificar-lo. Després de reclamar-li-la, es va negar a entregar-la «en repetides ocasions», va començar a increpar-los i va arribar a espentar un dels agents, segons fonts policials. També els va amenaçar de mort diverses vegades, fins i tot durant el seu trasllat a la comissaria, per la qual cosa va acabar acusat d'amenaces, atemptat contra agent de l'autoritat, resistència i desobediència.

Els veïns de la zona afirmen que no és la primera baralla en els voltants que acaba amb una persona detinguda i, en declaracions a aquest diari, han tornat a reclamar més vigilància policial i patrulles a peu. «En la recent reunió que hi va haver de la iniciativa ‘Alcalde de Barri’, ja se li va demanar això a Darío Moreno. Ell va admetre falta d'efectius en la Policia Local, però també està la Nacional i, si no, la seguretat privada, però el que volem és estar tranquils quan anem pel carrer; no sentir cridòries cada cert temps, que és el que està passant en una de les avingudes principals», deia un dels veïns.