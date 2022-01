Els veïns de Mislata estan consternats per la mort d'una de les menors ferides ahir a la nit quan un castell unflable es va enlairar per les fortes ratxes de vent. L'Ajuntament de Mislata ha decidit suspendre tots els actes municipals previstos, inclosa la cavalcada de Reis que celebrava aquesta vesprada el municipi, i ha declarat tres dies de dol oficial a la localitat.

A través d'un comunicat, els responsables municipals han volgut transmetre el condol a la família i afins de la xiqueta que ha perdut la vida, de només 8 anys, i han anunciat que s'estan practicant diligències policials i que el cos especial de la Policia Científica ja ha obert una investigació per a esclarir els fets i determinar les responsabilitats, si n'hi haguera, de l'empresa de muntatge de la fira.

En aquest sentit, l'ajuntament ha posat a la disposició de la Policia Nacional tota la documentació administrativa sobre la instal·lació, que certificava el muntatge de les atraccions firals i que inclou el certificat d'inspecció anual de l'atracció, el certificat final d'instal·lacions emés per un enginyer col·legiat aportat per l'empresa que gestiona la fira, tal com exigeix la normativa vigent, i l'assegurança de responsabilitat civil, la declaració responsable, el projecte i el pla d'emergència.