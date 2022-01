Dues dotacions de bombers forestals han acudit a primera hora d'aquesta vesprada per a intentar apagar un incendi declarat a la urbanització Bixquert de Xàtiva. El focus s'ha registrat molt prop d'uns habitatges, al camí Pedrera. Les flames han afectat una franja de vegetació molt pròxima a uns xalets, i fins al lloc dels fets també s'han traslladat una patrulla de la Policia Local de Xàtiva i de la Guàrdia Civil.

També s'ha sol·licitat la presència de mitjans aeris -un avió V50- i el Centre de Coordinació d'Emergències ha declarat la situació 1 del Pla especial contra incendis forestals per possible afecció de béns no forestals. Les fortes ratxes de vent registrades al municipi durant tota la jornada han sigut una complicació afegida, encara que les fonts consultades confirmen que no s'han hagut de mobilitzar més efectius.