El preu mitjà de l'electricitat en el mercat majorista es dispararà aquest dijous un 18,2 % respecte a aquest dimecres, encadenant el seu cinqué dia consecutiu de pujades, i tornarà a superar la cota dels 210 euros per megavat hora (MWh).

En concret, el 'pool' registrarà per a aquest dijous un preu mitjà de 212,98 euros/MWh, amb una pujada de quasi 33 euros davant dels 180,2 euros/MWh d'aquest dimecres, segons dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) recollides per Europa Press.

Per trams horaris, el preu mínim de la llum per a aquest 6 de gener, dia de Reis, serà entre les 05.00 i les 06.00 hores, amb 170,1 euros/MWh, mentre que el màxim de 278,36 euros/MWh es registrarà entre les 20.00 i les 21.00 hores.

Els 212,98 euros/MWh que marcarà de mitjana aquest dijous el 'pool' elèctric representen així el màxim nivell de preus des del passat 25 de desembre i es torna a superar la cota dels 200 euros/MWh per primera vegada aquest any.

Els preus del 'pool' repercuteixen directament en la tarifa regulada -el denominat PVPC-, a què estan acollits quasi 11 milions de consumidors al país, i serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el seu subministrament en el mercat lliure.

L'encariment en els últims mesos en el mercat elèctric s'explica, principalment, pels alts preus del gas en els mercats i els drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂), en màxims històrics aquest any.

Així, en comparació amb el mateix dia de fa just un any, la pujada experimentada aquest dijous serà d'un 139,5 %, ja que el 6 de gener de 2021 el preu de la llum se situava en els 88,93 euros/MWh.

Mitjana de 239 euros al desembre

El mes de desembre va tancar amb un preu mitjà mensual en el mercat majorista elèctric de 239,1 euros, el més alt de la història després de superar en més de 39 euros els 200 euros/MWh del passat octubre.

El Govern ha ampliat fins al 30 d'abril la rebaixa dels impostos inclosos en la factura de la llum que paguen tots els consumidors amb la finalitat de pal·liar l'efecte negatiu que la pujada del preu de l'electricitat està causant en els ciutadans.

En concret, s'han prorrogat fins al 30 d'abril les rebaixes del 21 % al 10 % de l'IVA i de l'Impost Especial Elèctric del 5,11 % al 0,5 %, mínim legal. No obstant això, la suspensió de l'Impost de Generació al 7 % que paguen les empreses només es mantindrà, ara com ara, fins al 31 de març.