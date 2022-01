La Regidoria de Turisme i Internacionalització ha convocat el Concurs 'Austrohúngaro' de Relat Curt Ciutat de València amb motiu de la celebració del centenari del cineasta valencià Luis García Berlanga. Els treballs podran estar escrits en valencià o castellà, hauran de ser inèdits, amb una temàtica lliure i no haver sigut premiats en altres concursos. Tots els relats, a més, hauran d'estar escrits en clau de comèdia i hauran d'incloure la paraula «austrohúngaro», un terme fetitxe per al director valencià. Part de l'acció del relat haurà de desenvolupar-se en almenys un dels punts indicats en qualsevol de les rutes de la València de Berlanga que es proposen en el web de Visit VLC per a celebrar el centenari del cineasta.