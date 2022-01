“Negra de merda”, “ves-te’n al teu país”, “la teua filla té cara de perillosa i fastigosa” són els insults racistes que van haver d’escoltar una xiqueta de 10 anys i la seua mare quan la menor patinava en la pista de gel de la plaça de l’Ajuntament de València, segons ha denunciat hui la federació Unió Africana d’Espanya. Els fets van ocórrer el passat 5 de gener, hores abans de la cavalcada dels Reis d’Orient. La víctima ja ha interposat una denúncia i, segons expliquen des de la Unió, diversos testimonis oculars estan disposats a declarar i narrar els fets.

Després del succés, la Unió Africana d’Espanya ha convocat una concentració en repulsa d’aquests insults, aquest diumenge 9 de gener, a les 12 del matí, en el mateix lloc. “Frases tan desgraciadament conegudes com ‘negra de merda’ o ‘per què no te’n vas al teu país’ continuen sent habituals. No hem de deixar de mostrar el nostre rebuig pels insults proferits contra una dona amb els seus fills”, diu el comunicat de l’associació.

Suport ciutadà

Mohamed Mboirick, president de la Unió Africana, explica que, en el moment de l’agressió, el suport de la resta de ciutadans que la van presenciar va ser unànime i fins i tot van arribar a bloquejar el pas a les persones que van increpar les víctimes quan aquestes telefonaven a la Policia. A més, diverses persones que van presenciar els fets s’han posat en contacte amb l’associació per a donar el seu testimoniatge en cas que hi haja un judici.

La víctima i la seua filla, que formen part de la Unió Africana, “van telefonar, nervioses i plorant, a l’associació. Les vam tranquil·litzar i vam anar a posar la denúncia a la Policia”. Segons Mboirick, “la xiqueta va començar a patinar quan una altra menor va caure a terra i els pares van començar a increpar la xiqueta i la seua mare amb insults racistes”.

Els delictes d’odi per racisme/xenofòbia continuen sent la primera categoria en aquesta mena d’infraccions, recollides cada any pel Ministeri d’Interior des que es recopilen aquestes xifres, l’any 2013. En huit anys, aquesta mena de delictes han augmentat un 66 % a la C. Valenciana. L’any 2021 es van detectar 58 delictes d’aquesta classe.