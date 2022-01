Viure en la muntanya, envoltat de pins i alzines. Lluny del mundà soroll i del caos de les ciutats. Descansar en plena naturalesa. Apartat de tot. I de tots. És el somni impossible de molts. Una quimera. No obstant això, una família que té una finca de 27.000 metres quadrats en la pedania de Navalón, en els contraforts de la serra d’Enguera a la Canal de Navarrés, ho ha pogut complir per primera vegada aquest Nadal.

L’immoble ocupa una superfície total de 260 metres quadrats i es troba a 780 metres d’altitud. S’ha triat la part de les terres amb millors vistes. És un lloc ideat per al repòs.

D’estètica marcadament industrial, destaca per ser una casa autosuficient. No hi ha xarxa de sanejament o torres d’alta tensió a les quals connectar-se. Les energies solar i eòlica alimenten el circuit de llum i un sistema de recollida d’aigua de pluges complementa els serveis bàsics.

Des de fora, imposa. Et trobes uns murs de pedra en sec encastats a les muntanyes. Dins, les estances destaquen per les seues dimensions.

Les línies mestres del projecte arquitectònic van ser dissenyades per l’estudi Juan Marco, establit a València, i amb una llarga trajectòria en la construcció d’aquesta classe d’habitatges. De fet, Juan Marco mateix imparteix classes de l’assignatura d’Industrialització Sostenible.

Paralitzat per la crisi

Els treballs es van iniciar en 2009, però tot es va paralitzar per la crisi derivada del crac de la rajola. Fa uns mesos —a finals de 2021—, el projecte es va donar per liquidat. I va poder ser gaudit.

De línies pures, es tracta d’una segona residència que no necessita serveis externs i on els seus habitants viuen una relació molt intensa amb la naturalesa.

Així ho van explicar els responsables de la construcció: “L’electricitat es produeix a través de panells fotovoltaics i aerogeneradors, emmagatzemant l’energia en bateries. Els panells solars calfen l’aigua, fins i tot per a la calefacció radiant. S’aprofita l’aigua de pluja, que s’emmagatzema en un depòsit de grans dimensions. La pluja, el vent i el sol proveeixen la casa”. Atesa la seua ubicació —i difícil accés—, l’immoble es va construir adaptant-se al terreny existent. Es va apostar per una estructura elevada i només es va talar algun arbre solitari per precaució.

Va ser un projecte a mesura que, després de molts anys parat, ha pogut ser gaudit: “Vicente, el client, és enginyer i ha col·laborat molt amb nosaltres. Aquest va ser un encàrrec per a construir una segona residència que la seua família utilitzarà cada vegada més, no només a l’estiu”.

L’estructura i les funcionalitats d’aquesta residència no han passat desapercebudes. En 2012, el Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes d’Espanya (Cscae) va organitzar una exposició a Madrid titulada “Arquitectura en positiu. 50 projectes d’arquitectura en desenvolupament”. El projecte va formar part d’aquella cita a la capital.