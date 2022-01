Un total de 781 empreses es van declarar en concurs de creditors a la Comunitat Valenciana en 2021, un 47,62 % més que en 2020, segons el radar empresarial de concursos de creditors i creació d’empreses d’axesor.

D’aquesta manera, la regió valenciana va ser la tercera que més concursos de creditors va registrar l’any passat, per darrere de Catalunya, que lidera la taula amb 1.373 procediments i un increment del 38,41 %; i Madrid, amb 1.256 i un 38,17 % més.

Segons les dades, el desembre de 2021 es van declarar en concurs un total de 57 empreses, un 13,64 % menys que les que va haver-hi el mateix mes de 2020.

Així mateix, a la regió valenciana es van crear un total d’11.903 empreses de gener a desembre de 2021 (+31,45 %), amb la qual cosa se situa com la quarta autonomia que més negocis nous va crear al llarg de l’any, per darrere de Madrid (24.021), Catalunya (19.394) i Andalusia (17.540). Només al desembre se’n van crear 1.066, un 6,07 % més que en el mateix mes de 2020.

Quant a les dissolucions, a la Comunitat Valenciana se’n van produir 7.731 en 2021 (+33,71 %), de nou com la tercera regió amb més dissolucions per darrere de Madrid (16.877) i Catalunya (9.027). El mes de desembre se’n van registrar 988, un 23,04 % més que el mateix mes en 2020.

En el conjunt d’Espanya, l’any va acabar amb un total de 5.496 concursos de creditors, un 31,11 % més que en 2020.

El comerç, amb 1.090 procediments (un 20,84 % més), i la construcció, amb 837 (+28,37 %), són els sectors més afectats per la crisi provocada per la pandèmia. Entre tots dos concentren el 35 % del total de concursos de creditors. Mentrestant, en l’hostaleria és on més augmenten les insolvències, un 85,85 % més que en l’exercici passat.

En canvi, els tres sectors en què menys concursos de creditors es van declarar van ser informació i comunicacions, amb 182 insolvències, i financeres i assegurances, amb 56 procediments, una caiguda del 3,45 %.

Respecte al balanç anual de dissolucions d’empreses, en 2021 se’n van produir un total de 63.357 (un 20,02 % més interanual), concentrades també en els sectors del comerç, amb 11.886, i la construcció, amb 9.018. Tots dos van registrar increments, respecte a l’any 2020, del 26,63 % i del 25,44 %, respectivament.

El tercer lloc el van ocupar les activitats professionals, amb 7.212 dissolucions, un 29,27 % més.

D’altra banda, l’any 2021 va tancar “amb un aprovat alt en emprenedoria”, ja que la creació d’empreses va augmentar un 34,06 %.

Es van constituir un total de 102.169 societats, impulsades, una vegada més, pels sectors del comerç i de la construcció, amb 21.037 i 13.507 emprenedories noves, respectivament, i creixements del 29,02 % i del 34,57 %, cada un.

En el radar empresarial d’axesor destaca també el fet que van ser les activitats professionals, científiques i tècniques les que van ocupar el tercer lloc entre les preferides pels emprenedors, amb 10.828 constitucions i un creixement del 38,17 %.

Una altra dada positiva és que, en termes relatius, van ser les activitats sanitàries i de serveis socials les que més van avançar, un 58,35 %.

Tal com s’estava produint des de principis d’any, Madrid va liderar l’emprenedoria, amb 24.021 empreses noves a la regió i un creixement del 36,94 %. A continuació hi ha Catalunya, amb 19.394 constitucions (+34,57 %), i Andalusia, amb 17.540 (+35,56 %). Generalment, el ritme de les noves constitucions va superar el 20 % en totes les autonomies.

D’altra banda, el capital inicial subscrit per les empreses va acompanyar les bones dades de l’emprenedoria. Es van invertir 5.059 milions d’euros, un 2,98 % més que al llarg de l’exercici de 2020, malgrat la caiguda de la inversió de més del 30 % que es va produir el mes de desembre.

Sobre això, axesor assenyala que les activitats financeres i immobiliàries van ser les que més capital van subscriure en les seues constitucions, 1.824 milions i 1.008 milions d’euros, respectivament.

No obstant això, va ser la indústria extractiva i les activitats professionals, científiques i tècniques les que van experimentar els creixements més forts en termes relatius, un 258 % i un 146 %, de manera respectiva.