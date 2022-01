Vicent Marzà continuarà com a conseller d’Educació i no optarà a ser síndic de Compromís a les Corts en substitució de Fran Ferri, que va anunciar la seua renúncia al desembre. La comissió permanent de Més Compromís ho ha acordat així en una reunió aquest matí, segons han confirmat fonts del partit a aquest diari després que À Punt haja avançat la notícia. La decisió es produeix malgrat el fet que Marzà havia manifestat, en el si del Govern, la seua voluntat de passar a un nou càrrec amb més pes polític que institucional.

La formació aposta, així, per al càrrec per la diputada Papi Robles, segons els acords d’aquest matí. Això és una altra sorpresa, perquè la síndica adjunta del grup és Mònica Àlvaro, procedent del corrent més nacionalista Bloc i País. Fonts del partit han explicat que la decisió s’adopta per a afavorir un equilibri territorial, ja que, si s’haguera optat per Àlvaro, dos dels tres principals càrrecs de la formació (incloses les conselleries) hagueren estat en mans de diputats de Castelló (ella i Marzà). Han recordat, en aquest sentit, que Robles va ser la diputada més votada de València en les últimes primàries internes. Alacant hi tindria representació amb la presència de Rafael Climent en la Conselleria d’Economia.

Més és la formació més important en militants de totes les que integren Compromís i el partit al qual pertany Ferri. La lògica dicta que siga aquesta formació la que mantinga la sindicatura. No obstant això, Aitana Mas, també adjunta, però d’Iniciativa (el partit de Mónica Oltra), també ha sol·licitat aquest lloc. Sembla que tot es decidirà en una reunió el pròxim dia 11.

La situació actual de pandèmia i la represa del curs escolar en aquest context són els arguments que hauria fet valdre la direcció de Més per a mantindre Marzà en la conselleria. Segons fonts oficials, ha sigut el mateix titular d’Educació qui ha plantejat aquesta possibilitat. No obstant això, les mateixes fonts admeten que la voluntat inicial de Marzà era la sindicatura del grup parlamentari i que, en una altra conjuntura, això haguera sigut així sense més problemes. Altres veus en la direcció assenyalen que Marzà ha hagut de fer marxa arrere en el seu plantejament primer d’abandonar la conselleria després de no trobar un suport majoritari en l’executiva de Més.