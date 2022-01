Fa ja 47 dies que es va produir l’incendi en la planta de transferència de residus verds de Ramblars de Xàbia. 47 dies en què el munt de residus continua cremant-se en una lenta combustió que produeix una densa fumeguera. Segons el vent, arriba a Xàbia, al Poble Nou de Benitatxell o s’endinsa en l’interior cap a Gata de Gorgos.

El foc va començar després d’uns dies de pluja i, en un primer moment, va ser controlat pels bombers, però els milers de tones de restes dels jardins de Xàbia, que poden arribar a ser-ne 16.000 anuals, continuen cremant-se silenciosament.

Les flames no es veuen, però la columna de fum és visible en tota la vall que formen Xàbia, Gata de Gorgos i el Poble Nou de Benitatxell. El Montgó protegeix Dénia de rebre l’olor pestilent que inunda tota la vall cada matí. En l’antic abocador, a més de restes verdes, també hi ha altres restes no tan verdes.

Els experts asseguren que cal esperar que s’apaguen totes les flames, motiu pel qual continua actiu després de tants dies.

Aquesta olor té preocupats els veïns. Els que viuen al costat de la planta no poden obrir les finestres; els de la zona del camí de Cabanes i el camp de golf, tampoc. El vent quasi sempre bufa cap a les seues cases. Conviuen amb l’olor i estan preocupats per la qualitat de l’aire.

Per aquest motiu, alguns veïns han demanat a l’Ajuntament que analitze “el grau de toxicitat”, segons consta en un escrit que han presentat en el registre d’entrada municipal i al contingut del qual ha tingut accés Levante-EMV.

Aquests veïns comparen la fumeguera amb “un núvol tòxic” i es mostren indignats “amb la gestió” que ha fet el Govern local sobre aquest tema. A més, afirmen que se senten “impotents davant d’aquest atropellament”.

Demanen explicacions al Govern local i accions. Una altra veïna ha iniciat una recollida de signatures en una coneguda plataforma en línia per a reclamar a la Conselleria de Sanitat i a la de Medi Ambient que intervinguen en l’assumpte.

En la seua sol·licitud, asseguren que “està afectant la salut de les persones, per les al·lèrgies i perquè no es pot ventilar les cases”. Igualment, subratllen que aquells que solen practicar esport per l’entorn de l’antic abocador “s’estan omplint els pulmons de verí”.

També s’han demanat explicacions en l’àmbit polític. En l’últim ple de l’any, tant Compromís com Ciutadans van interpel·lar la regidora de Serveis, Kika Mata, sobre aquest tema. El regidor nacionalista, Vicent Colomer, va afirmar que era “imperdonable” que seguisca actiu el foc “des del punt de vista de la salut, el medi ambient i l’ètica”.

També va lamentar que no s’hagueren oferit explicacions. Això últim va ser rebutjat per Mata, que va al·legar que sí que havia donat explicacions “tant a veïns, com a entitats i empresaris de la zona”.

La regidora va assegurar que la solució passa pel Consorci de Residus i va reconéixer que “fa 20 anys que s’havia d’haver resolt”. Però aquest punt no ha arribat i, a més, l’empresa que presta el servei, ho fa en precari.

El contracte va caducar fa dos anys i porta en concurs públic des de maig de 2020, amb recursos creuats de les empreses aspirants i l’Ajuntament. I, mentrestant, la muntanya de residus cremant-se i fumejant.

Ciutadans demana l’accés als expedients

Davant de la falta d’informació i d’explicacions del Govern local i, en particular, de la regidora responsable, el portaveu de Ciutadans a Xàbia, Enrique Escrivá, ha presentat una sèrie de peticions de documentació a l’Ajuntament amb la finalitat d’esbrinar i aclarir les causes de l’incendi.

Escrivá va anunciar aquesta sol·licitud en el Ple, ja que, segons va afirmar, no ha pogut preguntar en la Comissió d’Urbanisme; primer, perquè Mata “no hi acudeix”, i, segon, perquè “es convoquen amb caràcter extraordinari” i no hi ha apartat de precs i preguntes per a l’oposició.