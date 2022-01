L’oratge ha canviat dràsticament en els últims dies a València. Fa a penes una setmana, València gaudia d’uns dies completament primaverals, coincidint amb la nit de Cap d’Any i Cap d’Any; des de fa uns dies, però, les temperatures han baixat notablement. Segons l’Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET), a la C. Valenciana, la jornada de hui, 7 de gener de 2022, estarà marcada per intervals nuvolosos en l’interior de la meitat nord i cel poc nuvolós o ras en la resta. A més, ha anunciat que les temperatures oscil·laran, aquest divendres, a València, entre els 17 i els 3 graus.

La Comunitat Valenciana ha començat el dia amb gelades febles en l’interior, temperatures mínimes amb pocs canvis i màximes en ascens, a més de vent en l’interior nord de Castelló, on s’ha activat l’avís groc per ratxes de més de 80 quilòmetres per hora. A Castelló, el vent bufa, moderat, del nord-oest, amb ratxes molt fortes en el nord; en la resta, bufa en direcció variable. L’avís groc per ratxes molt fortes només s’ha activat en el nord-oest castellonenc entre les 9 i les 18 hores.

L’oratge a València, hui, 7 de gener de 2022

L’oratge a València, demà, 8 de gener de 2022

Per a aquest dissabte, dia 8, es preveu que continuen les gelades febles en l’interior i el vent fort a Castelló, i que les temperatures seguisquen en lleuger ascens. Més concretament, la previsió de l’oratge anuncia que el dia estarà marcat a València per un “predomini dels cels poc nuvolosos en general, amb tendència a intervals de núvols baixos en el litoral a últimes hores del dia”.

Pel que fa a l’oratge a València ciutat, l’Aemet anuncia temperatures que oscil·laran entre els 5 i els 18 graus.