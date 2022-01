La Comunitat Valenciana reprendrà dilluns que ve, 10 de gener, coincidint amb el retorn presencial a les aules, la vacunació pediàtrica. L’operatiu, coordinat per les conselleries de Sanitat Universal i Salut Pública i Educació, Cultura i Esport, se centrarà en aquesta ocasió en l’alumnat de 5 a 8 anys, amb independència de la titularitat del seu centre escolar. També seran immunitzats els menors de 9 a 11 anys que no van poder vacunar-se abans de Nadal per estar confinats, per no tindre aleshores l’autorització dels pares o tutors, o per qualsevol altre motiu.

Amb aquesta segona etapa de la campanya de vacunació pediàtrica, es cobrirà la immunització de tots els xiquets i xiquetes d’11 a 5 anys que resideixen a la Comunitat Valenciana. En la primera fase, que es va desenvolupar amb normalitat abans de les vacances nadalenques, 107.360 alumnes van rebre la primera dosi de la vacuna pediàtrica de Pfizer. Protocol i autorització El primer pas és que la família òmpliga, signe i lliure en el col·legi l’autorització que el centre li haurà fet arribar. La previsió és que aquest tràmit es puga completar entre dilluns (dia en què es lliuraran les autoritzacions) i dimecres, per a començar el dijous 13 de gener amb la inoculació. On es desenvolupa la vacunació de menors El procés es desenvolupa en els mateixos centres escolars, en horari lectiu i per nivell educatiu, a fi de preservar els grups habituals de convivència. Els menors hi poden anar acompanyats? Com en la primera fase de la campanya pediàtrica, amb els més menuts també es permetrà que, en el moment de la inoculació, un familiar accedisca al centre per a acompanyar-lo emocionalment. Els xiquets es quedaran en classe després de vacunar-se? Sí. L’alumnat, una vegada vacunat, passarà a l’àrea d’espera postvacunació per a la vigilància de possibles esdeveniments adversos durant un mínim de 15 minuts i sota la supervisió de l’equip sanitari. Si, després de la vacunació, hi ha algun efecte, se seguirà el protocol ordinari i s’avisarà immediatament als familiars. Després de la vacunació, si en una classe hi ha algun escolar positiu, es confinarà tota la classe? Segons el protocol vigent, “quedarà exclòs de fer quarantena per contacte estret l’alumnat i el personal docent i de suport que haja rebut la pauta de vacunació completa”, segons estableix la Conselleria de Sanitat.