Hi ha ferides que tarden molt a cicatritzar i algunes mai acaben de fer-ho. L’Ajuntament de València s’ha proposat ajudar a mitigar el dolor dels qui encara no han pogut enterrar a algun dels més de 250 represaliats afusellats que jauen en la “fossa de la terra” a Paterna. En aquest cas, el Govern municipal ha posat en marxa una iniciativa per a localitzar els familiars de 36 d’aquests valencians que, per romandre fidels a la República, van acabar en la que es considera la fossa comuna més gran de la Comunitat Valenciana.

La llista dels represaliats pel règim franquista revela que entre les víctimes hi havia un ampli espectre de treballadors i d’edats. Des d’ebenistes, fins a topògrafs, passant per mestresses de casa, mecànics, picapedrers, xòfers i tapissers. Tots ells, amb edats compreses entre els 22 i els 58 anys. Tots ells van ser assassinats en quatre dies diferents: el 27 i 29 d’agost i els dies 11, 12 i 14 de setembre de 1940. Les més de 250 víctimes estan enterrades en cinc saques diferents i conformen l’enterrament més gran d’aquestes característiques a la Comunitat Valenciana. No n’hi ha constància de cap altra amb tants afusellats i afusellades. 10 Des de l’Ajuntament de València es pretén ara identificar els descendents de les víctimes. Amb aquest objectiu, han publicat una llista amb els noms i cognoms i els oficis dels represaliats, a més d’una adreça de correu electrònic a la qual poder dirigir-se. L’objectiu d’aquesta iniciativa és aconseguir identificar les restes trobades en la fossa. Una vegada identificats els familiars de cada víctima, es faran les proves d’ADN per a poder comparar-lo amb els ossos trobats. Posteriorment, cada família decidirà què fa amb les restes, si portar-les als seus pobles o mantindre-les en un mausoleu que es construirà on es troba la fossa.