El passat 31 de desembre de 2021, el monòlit informatiu que recentment havia col·locat l’Ajuntament de València davant del convent de Santa Clara (Pérez Galdós, 119) va patir un acte de vandalisme. Aquest monòlit constava d’un text històric elaborat per l’Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València, una fotografia i un plànol del projecte de l’edifici. El seu objectiu era informar la ciutadania de la història d’aquest edifici, especialment durant la dictadura franquista, quan va funcionar com a presó de dones.

Els murs del convent de Santa Clara van albergar, en els primers anys de la dictadura, aproximadament mil preses, sobretot polítiques, i els seus fills, en unes condicions de vida terribles. El monòlit servia també per a recordar-les, en un exercici de memòria democràtica. Tant el text informatiu com la fotografia de les preses polítiques van aparéixer gargotejats, tapats, amb esprai. Des de l’Aula d’Història i Memòria Democràtica de la Universitat de València denuncien “aquest acte de vandalisme, aquest nou intent d’esborrar/tapar la història recent, aquest nou atac a la memòria democràtica, aquesta agressió a les dones preses per la dictadura franquista”.

El convent de Santa Clara va construir-se, en 1911, per a una comunitat de religioses caputxines. Durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939), les autoritats republicanes el van utilitzar com a presó masculina. Posteriorment, a l’inici de la dictadura, va funcionar com a presó per a dones entre juny de 1939 i abril de 1942. Era una filial de la propera Presó Provincial de Dones, completament desbordada per la repressió franquista de la postguerra. Aproximadament mil preses represaliades per la dictadura van passar per aquesta presó improvisada. Eren dones d’esquerres, defensores de la Segona República, antifranquistes o “familiars de”.

Les condicions de vida eren terribles: amuntegament, aliments insuficients i en mal estat, condicions higièniques i sanitàries deplorables, paràsits, malalties, càstigs i maltractaments. També hi vivien xiquets i xiquetes molt menuts, fills de les preses. En els quasi tres anys que va estar en funcionament, hi van morir set xiquets.