El Centre de Salut de Buñol ha emés un comunicat, aquest matí, per a informar que se suspenen totes les visites programades en atenció primària i infermeria “en els pròxims dies i fins a un altre avís”. Segons explica l’equip mèdic de l’ambulatori, aquesta decisió naix a causa del “desbordament produït per la pandèmia” de covid-19 i l’augment exponencial de casos que s’ha produït a la localitat.

El centre informa, en el mateix comunicat, que sí que es mantenen les visites en les especialitats de pediatria, ginecologia, matrona, rehabilitació i tècnic de raigs, a més de les visites programades anteriors al dia de hui amb qualsevol dels especialistes que ofereix el centre de salut.

A més, informen que les cites cancel·lades hauran de tornar a sol·licitar-se una vegada que es tornen a obrir les agendes, que han quedat suspeses. Tampoc es realitzaran les cites telefòniques.

Es tracta d’una decisió que no ha encaixat bé ni en el consistori ni en el Departament de Salut de Manises, ja que no s’esperava aquesta determinació. En aquests moments, les xifres mostren que hi ha 226 casos actius de covid-19 en el municipi i una incidència acumulada de 2.379 casos per cada 100.000 habitants, una xifra molt elevada però que respon a dades del 4 de gener. Demà s’espera que la Conselleria de Sanitat actualitze les xifres i tot fa pensar que s’hauran multiplicat.

Aquesta determinació per part del Centre de Salut de Buñol està sent estudiada pel Departament de Salut de l’Hospital de Manises a fi de decidir si es ratifica la decisió unilateral que ha pres l’equip mèdic local o si es reverteix i es mantenen les agendes mèdiques.