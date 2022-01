El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, s’ha reunit aquest dilluns amb el conseller d’Educació i la consellera de Sanitat per a avaluar la tornada a les aules després del període vacacional nadalenc. En la reunió amb Vicent Marzà i Ana Barceló, Puig ha constatat que la tornada a escola s’ha desenvolupat amb normalitat.

Places professorat València per baixes covid

La Conselleria d’Educació ha llançat hui, en paral·lel a aquesta reunió, l’oferta per a cobrir les possibles baixes del professorat per contagis de covid amb l’objectiu de tindre coberts, aquest dimarts, els llocs que puguen veure’s afectats per l’increment de casos en tota la Comunitat Valenciana.

En aquests moments, segons informen des de la Generalitat Valenciana, un 0,6 % de docents es troben de baixa en aquesta tornada a les classes de principis d’any. El 77,8 % dels professionals que desenvolupen diferents tasques en els centres educatius ja està vacunat; a més, s’ha représ la vacunació infantil de menors d’entre 5 i 8 anys. De fet, aquest matí s’ha començat a enviar les autoritzacions per a la vacuna. En aquests moments, 107.000 menors de 12 anys estan ja vacunats.