Declarat un incendi forestal a les 12.30 hores al barranc del Migdia a Xàbia. Fins allí s’han desplaçat ja dues unitats aèries de bombers per a intentar sufocar el foc, que, de moment, està afectant una zona de pinada. L’últim balanç dels bombers confirma que s’han cremat 15 hectàrees de muntanya.

El vent està complicant les tasques de contenció del foc i, encara que es desconeix l’abast de les flames, continua afectant la cara sud del Montgó.

🔥 Situación actual (13:03h) del #IFXàbia 🚒 Faciliten el acceso a los medios de extinción y no se acerquen a la zona ⛔ #Xabia

10 de enero de 2022

Els bombers continuen amb els treballs d’extinció en la zona. De moment, les primeres dades fan pensar que el foc podria haver-se iniciat per una imprudència. Els bombers donen per confirmat que unes brases d’una barbacoa o d’un fumeral són les causants del focus inicial. El Seprona creu que algú va llançar aquests calius al costat de la zona forestal. Aleshores es va formar el foc i va ascendir muntanya amunt avivat per les fortes ratxes de vent.

L’Ajuntament confirma que feia setmanes que estava advertint del risc que comporta desfer-se d’aquesta mena de brases en la muntanya.

De moment, l’equip d’extinció confirma que la majoria dels xalets de la zona no estaven habitats en aquests moments, amb la qual cosa no han hagut d’evacuar cap persona

El lloc de comandament avançat es troba a l’ermita del Pòpul. S’han sol·licitat reforços aeris d’Alacant i de València.

Els mitjans d’Alacant continuen en el lloc amb dos helicòpters (Alpha 01 i Alpha 02) i una avioneta A-50. Els mitjans aeris de reforç que hi havien arribat des de València ja s’han retirat.