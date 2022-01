La Secció Segona de l’Audiència Provincial de València ha condemnat l’exsecretari de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit a set anys d’inhabilitació per a ocupació o càrrec públic, com a cooperador necessari d’un delicte de prevaricació administrativa, per falsejar un concurs d’oposicions a fi d’atorgar una plaça d’administrativa a la germana de l’alcalde d’aleshores, José Luis Juan Pinter (PP).

La Sala ha absolt, en canvi, la regidora de Personal en 2012, per a qui la Fiscalia sol·licitava una pena de deu anys d’inhabilitació com a autora d’un delicte de prevaricació, ja que considera que no ha quedat provat que signara les resolucions d’adjudicació de les places amb coneixement que aquestes estaven fora de la llei. Els fets van començar en 2010, quan un jutjat contenciós administratiu de València va anul·lar un procediment de selecció per a dues places d’administratiu municipal, ja que una de les aspirants era germana de l’alcalde, entre altres raons. La sentència resolia que l’alcalde havia d’abstindre’s en el procés de selecció. A conseqüència de l’anul·lació, l’Ajuntament d’Aielo va delegar un nou procediment per a la provisió d’aquestes places en la regidora de Personal, que va subscriure i va aprovar en 2012 les resolucions que havia redactat i de les quals havia informat el condemnat, en aquell moment secretari municipal acumulat. Segons l’Audiència Provincial, durant aquesta nova tramitació del procediment es van produir il·legalitats en les diferents resolucions, que no es van publicar en el BOE, així com tampoc es van complir els terminis legals, ni es van efectuar les proves de selecció, “simulant un procediment administratiu que en cap moment va tindre lloc”. La Sala manté que el penat sabia que les resolucions “eren radicalment i absolutament contràries a dret, per prescindir del procediment legal”, amb el “propòsit únic” d’aconseguir el nomenament de la germana de l’alcalde com a funcionària de carrera. El Tribunal afig que la regidora delegada no coneixia l’abast ni la il·legalitat de les resolucions.