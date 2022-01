L’allau de casos nous de coronavirus en la sisena onada està tornant a posar en dificultats els centres de salut i d’atenció primària de la Comunitat Valenciana. Encara que la pressió dels nous contagis no s’està traslladant als hospitals, ni en ingressos ni tampoc en pacients en UCI, sí que s’està notant, i molt, en els centres de salut i les unitats de proximitat. El motiu: consultes per a confirmar positius per test d’antígens o per a tractar casos lleus de contagis prèviament diagnosticats mitjançant un test de farmàcia.

El col·lapse d’aquests centres ha començat ja a quedar patent. Alguns han començat a suspendre les cites mèdiques davant de l’allau de casos de covid-19 i els sanitaris estan aplicant noves directrius per a no saturar els equips mèdics ni tampoc les unitats de laboratori. Línia telefònica per a positius en antígens A més, cal recordar que, des de fa setmanes, la Conselleria de Sanitat ha habilitat un número directe al qual els pacients poden telefonar per a notificar el seu positiu en coronavirus sense necessitat de desplaçar-se al centre de salut. Es tracta del 900 300 555. En aquest número, un equip recull la informació de cada un dels pacients que hagen donat positiu en proves autodiagnòstiques per a incloure-les en la base de dades oficial de la Conselleria i també del Ministeri. Aquest telèfon permet, a més, informar el pacient del protocol que ha de seguir i de com ha d’informar els seus contactes estrets; a més, evita que es col·lapsen els telèfons d’urgències dels centres de salut. D’aquesta manera, es redueix la pressió en els centres de salut i s’eviten els possibles contactes entre contagiats i pacients que hi acudeixen per altres patologies. Cal recordar, a més, que els centres d’atenció primària són la base del sistema sanitari i és necessari evitar col·lapsar-los perquè el sistema no comence a mostrar llastos.