La diputada de Compromís Papi Robles s'ha convertit aquest migdia en la nova síndica del grup en substitució de Fran Ferri, que abans del Nadal ja va anunciar que deixava el càrrec de portaveu per a emprendre un nou cicle professional en l'empresa privada.

Robles comptava amb el suport dels diputats de Més Compromís després que l'executiva de la formació proposara aquest dilluns el seu nom. També en principi dels dos diputats verds i de la síndica adjunta Mònica Àlvaro adscrita al corrent Bloc i País.

De la mateixa manera, ha comptat també amb el suport dels diputats d'Iniciativa, el partit de Mónica Oltra. La síndica adjunta Aitana Mas ha dit que hi havia una proposta i que s'ha decidit secundar-la.

A la reunió no han assistit presencialment el conseller d'Educació, Vicent Marzà; l'actual síndic Fran Ferri; el president de les Corts, Enric Morera, i la diputada Nathalie Torres. Els tres primers amb contactes estrets positius o confinats per contagi i l'última a l'hospital.

Sí que ha estat presencialment en la reunió del grup la vicepresidenta del Consell Mónica Oltra, que és diputada al Parlament Valencià i la resta de parlamentaris. Oltra ha abraçat efusivament a Robles quan ha acabat la compareixença.

Robles ha assegurat que el debat ha sigut franc i clar i que canvia la cara visible però no la posició del grup com a garantia del Botànic. Ha destacat que hi ha hagut unanimitat i consens sense diferències i amb un debat enriquidor.

Mas ha reiterat que hi havia una proposta i que l'han secundada els diputats. "El més normal és que el dos diga que està a disposició, i no anava a eludir la meua responsabilitat, però hi havia una proposta i l'hem acceptada. Les aspiracions personals de cadascú es deixen a banda. L'important és el projecte", ha dit Mas.