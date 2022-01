Després d'un matí fred, nuvolós i fins i tot amb pluja en alguns punts, l'oratge a València torna a sorprendre amb l'eixida del sol, que dominarà els cels en bona part de la província durant el que queda d'hores amb llum.

No obstant això, els núvols no arribaran a desaparéixer i demà continuarà l'amenaça de precipitacions i, sobretot, seguiran les baixes temperatures, tal com revela la predicció elaborada per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

L'oratge a València demà dimecres 12 de gener

De manera més concreta, l'oratge a València demà, segons l'Aemet, tornarà a presentar "intervals nuvolosos, sense descartar precipitacions febles, disperses i ocasionals" que apareixeran, "preferentment, al final del dia en zones litorals" de València.

Les temperatures continuaran sent baixes; de fet, les mínimes prosseguiran el seu descens, mentre que les màximes a penes experimentaran canvis. Encara així, es tracta de valors tèrmics situats per davall del que és normal per a aquestes dates en la zona, segons especifiquen els experts de l'Aemet. S'esperen també "gelades febles" a l'interior nord de València a la vesprada.

En las capitales, donde las máximas hoy han superado los 22 ºC, mañana estarán alrededor de 15 y así permanecerán el resto de la semana, con valores por debajo del promedio normal de mitad de enero. pic.twitter.com/V94un02wyC — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) 10 de enero de 2022

Pel que fa a l'oratge a València ciutat demà, l'Agència Estatal de Meteorologia anuncia molt de fred i possibles precipitacions a última hora de la vesprada. Durant el matí hi haurà núvols en l'horitzó però arribarà a eixir el sol durant bona part de les hores matinals.

El més destacat en aquest tram serà el fred, que començarà ja en la pròxima matinada i que s'espera que deixe sensacions tèrmiques que rondaran els 5 graus, encara que el termòmetre marque una temperatura superior. A primera hora del matí, vora les 9.00 hores, succeirà una altra vegada el mateix i el fred es deixarà notar amb intensitat.

Ja a la vesprada, a partir de les sis, començaran a créixer de nou els núvols i es dispararà la possibilitat de pluja fins al 45 % (la resta de la jornada variarà entre el 5 i el 10 %), encara que Aemet no creu que vagen a registrar-se precipitacions de consideració.

El vent, que serà suau, bufarà del nord-est i est durant les hores diürnes, mentre que quan s'amague el sol ho farà del nord-oest i contribuirà a la sensació de temperatures gèlides que demà encara s'apreciaran més que hui. El mercuri tornarà a estancar-se com a molt en els 15 °C, igual que hui, però demà les mínimes baixaran fins als 6 graus amb sensacions tèrmiques en alguns moments fins i tot inferiors a aquesta marca. La cota de neu rondarà els 1.100 metres.