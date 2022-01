La comissió de Rafael Alberti-Serra Calderona, la que semblava que ocuparia l'espai deixat per Nou Campanar, no veurà la llum. Malgrat haver sigut autoritzada en el ple i l'assemblea del mes d'octubre, no ha pogut complir amb els terminis requerits per a la seua oficialització, incloent-hi la presentació de censos, les activitats en domini públic i el contracte de falles, per la qual cosa la seua constitució queda avortada. Tot això després de tres anys de gestions i d'haver sigut rebutjada per la Junta Central Fallera fins que va reunir tots els requisits necessaris a l'efecte.

En el rerefons d'aquest decebedor final es troba la divisió social sorgida en el si de la comissió de nova creació i en la qual s'ha vist embolicat el regidor de Vox a l'Ajuntament de València, Vicente Montañez. En concret, un enfrontament amb els promotors del projecte, que va funcionar com a associació cultural fins a poder convertir-se en comissió de falla. Un dels membres de la junta gestora, Vicente Bellvis, assegura que, segons la versió d'aquesta part, es tracta d'un error de concepte: «una comissió no pot convertir-se en la falla de Vox, ni de cap altre partit». Montañez va aparéixer res més constituir-se la comissió. De fet, en la primera reunió després de l'assemblea de presidents que la va autoritzar es va anunciar la creació de la gestora i el nomenament de la seua filla com a fallera major. Però a partir d'ací, les divergències es van convertir en habituals. «Parlem que feia falta una senyera i va dir que es desfilaria amb la bandera espanyola; vam dir que la idea era gastar entre cinc o sis mil euros en les primeres falles i li semblava poc; no li semblava bé que hi haguera nomenaments de presidents honorífics a càrrecs institucionals, com el president de la Generalitat o de la Diputació, i el que ja era inassumible és que es convertira en un club social de Vox. Ni d'aquest ni de cap altre partit. No ha entés que no és el mateix que ens visite Santiago Abascal i el rebem que el fet que desfile en l'Ofrena». Bellvis, -que en 2019 anava com a cap de llista de la formació Avant Els Verds, que va obtindre el major nombre de vots entre les formacions valencianistes- reitera que «és una pena perquè hem treballat molt de temps per a intentar tirar avant la falla i, ara que ja la teníem, s'ha desintegrat. El que havia sigut normal fins llavors, quan ja començava a haver-hi persones interessades a formar part del projecte, tant de la ciutat com d'altres poblacions, ha saltat per l'aire perquè s'ha volgut canviar el concepte de la comissió. Són tots plantejaments absolutament equivocats, la comissió s'ha dividit i, al final, el resultat és que ni tan sols han presentat els censos, amb la qual cosa la falla s'ha dissolt». El grup municipal se'n desmarca El grup municipal de VOX ha expressat el seu desig de desmarcar-se del debat, recordant que es tracta «d'una activitat personal» de l'edil «que no té res a veure amb el grup municipal ni amb el partit».