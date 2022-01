El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmat que, si es compleixen els models predictius, en les pròximes setmanes podria començar a produir-se un canvi d'evolució de la pandèmia del coronavirus a València, Alacant i Castelló.

Puig s'ha referit a l'evolució que ha tingut en països on la variant òmicron ja ha tingut una major afecció com ara Sud-àfrica, i ha assenyalat que hi pot haver una disminució dels contagis "bastant important i ràpida".

Ha mostrat cautela davant de les dades que es coneguen aquest dimarts, ja que habitualment registren un augment d'hospitalitzacions, però ha destacat que en aquests moments hi ha un major nombre de contagis per coronavirus però la situació hospitalària està estabilitzada.

Puig ha reiterat, en ser preguntat per l'evolució de la pandèmia durant una visita a la bioplanta de Caudete de las Fuentes (València), que la pandèmia ja ha canviat amb la variant òmicron, molt més contagiosa però menys letal, i, per tant, les mesures s'hi han d'adaptar.

En qualsevol cas, ha insistit en la importància de la vacunació i ha assenyalat que ara s'estan administrant les terceres dosis a les persones que es van vacunar amb AstraZeneca. Hi ha departaments de salut que ja estan inoculant les persones de 40 anys i a partir del dijous es començarà a vacunar els xiquets de 5 a 8 anys.

"La voluntat és vacunar, vacunar i vacunar el màxim de la població" i mantindre les mesures de prevenció que es coneixen: mascareta, ventilació, higiene i distància social, ha manifestat.

El president ha agraït el treball dels serveis sanitaris públics i ha assegurat que s'ha de "revigoritzar" la Sanitat, un dels grans objectius per a enguany. Per a això, ha advocat per consolidar els 6.000 contractes de reforç per a tindre un sistema sanitari públic "més potent".

Sobre la reunió amb experts prevista per a aquest dimarts per a analitzar l'evolució de la pandèmia de coronavirus a la Comunitat Valenciana, Puig ha indicat que s'analitzarà si la pandèmia té alguna derivada endèmica i els pròxims passos, perquè la covid continua contagiant moltes persones i provocant morts, especialment entre els no vacunats.

"No hi ha una recepta màgica per a acabar amb la pandèmia però estem veient un horitzó en el qual probablement sabrem gestionar millor el final", ha conclòs.