Quasi 7.000 empreses han confirmat la seua presència en la 42a edició de Fitur, que se celebra la setmana que ve en Ifema, a Madrid, en una aposta per la celebració en línia i presencial que pretén llançar el missatge que el turisme ha de recuperar el seu lideratge com a palanca de desenvolupament i conviure de manera segura amb la nova situació derivada de la pandèmia de la covid.

La fira, que s'ha presentat aquest dimarts a Madrid, tindrà lloc entre el 19 i el 23 de gener, els tres primers dies només per a professionals, i el cap de setmana, com és habitual, per al públic en general, en una edició que reuneix representants de 107 països.

Amb 600 expositors, 6.933 empreses i amb la República Dominicana com a país soci en aquesta ocasió, la fira pretén generar confiança en el mercat, incentivar el sector dels viatges i posar de manifest la transcendència del turisme de negocis, segons assenyalen els organitzadors de la mostra.

Destaquen que les xifres de participació se situen en nivells molt pròxims als previs a la pandèmia, ja que s'ocuparan huit pavellons (l'any passat només en van ser tres) amb una superfície neta d'exposició de 56.700 metres quadrats i amb representació de totes les comunitats autònomes.

Dels 107 països, entre destinacions i empreses, que acudeixen a Fitur, 70 hi assisteixen amb representació oficial.