Assumpte tancat. La Generalitat formalitzarà aquesta setmana la compra de l’edifici de Correus a València amb la finalitat de destinar l’immoble a un ús cultural. L’operació, que s’ha tancat per un preu de 22 milions d’euros, segons fonts del Consell, se segellarà amb la presència a València del president de l’empresa estatal, Juan Manuel Serrano. Si no hi ha canvi de plans d’última hora, l’alt càrrec estarà demà a la capital valenciana amb el cap del Consell.

Puig tanca així una negociació que s’ha allargat poc més d’un any. Amb aquesta, ja en són tres les seus de la companyia postal a la Comunitat Valenciana que adquireix l’Administració autonòmica. Abans van ser les d’Elx i Castelló de la Plana. Per la de València hi havia un especial interés, pel valor simbòlic de l’edifici per a diferents generacions, per la rellevància arquitectònica que té i per la ubicació en el centre de la ciutat, enfront de la casa consistorial.

El preu (22 milions) és el més alt que s’ha pagat fins ara per un d’aquests immobles, si bé és l’edifici més singular. En aquest sentit, la valoració que tenia la Generalitat per part de Patrimoni rondava els 30 milions d’euros. No obstant això, Correus no es desfà de l’ús de tot l’edifici, sinó que podrà mantindre una oficina en l’accés que dona al carrer de Correus, segons les mateixes fonts.

La companyia està en procés de transformació i s’està desprenent dels edificis històrics, cars de mantindre i poc operatius per al negoci actual.

La compravenda es va tancar abans del final de 2021, com va informar aquest diari. Era una de les exigències, per motius comptables, de l’empresa. Faltava l’acte protocol·lari. Està per veure, així mateix, fins a on arriba l’acord. El Consell busca contraprestacions quant a creació de noves estructures i implantació a la Comunitat Valenciana. Segons les fonts consultades, podrien arribar per la via del servei postal a les comarques despoblades.

La transferència de l’immoble es preveu que siga ràpida. Es calcula que Correus podria desallotjar el gros de l’edifici a finals d’aquest mes. En aquest sentit, la Generalitat podrà comptar amb aquest edifici abans que amb el de Castelló de la Plana, que va ser adquirit fa un any però no passarà, en la pràctica, al patrimoni autonòmic fins al mes de març.

L’edifici és obra de l’arquitecte aragonés Miguel Ángel Navarro, es va concloure en 1923 i hi destaquen la sala oval i el mirador.

La intenció de la Generalitat és obrir l’edifici històric de Correus al públic una vegada en prenga possessió. Serà una manera de reflectir que es tracta d’un espai emblemàtic guanyat per a la ciutadania. Aquest és el fi que el Govern valencià assenyala per a explicar l’adquisició d’aquests immobles.

Amb posterioritat, l’objectiu és dotar la instal·lació d’un ús cultural, però no exclusivament museístic. El cap del Consell, Ximo Puig, ja va explicar abans de finalitzar l’any 2021 que pretenia convertir l’espai en un centre cultural de les regions d’Europa. La pretensió és vincular, així, el projecte a la filosofia política federal i descentralitzadora que defensa l’executiu del Botànic. La idea està per concretar, però es tractaria d’acostar-hi periòdicament diferents regions d’Europa. No es descarta alguna implicació del Comité de les Regions de la Unió Europea.

La Generalitat considera, però, que disposa d’espai per a dedicar alguna sala a altres usos, algun fins i tot administratiu. Tot començarà a desenvolupar-se a partir de febrer, si, com està previst, el desallotjament es produeix aquest mes.