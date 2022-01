La Conselleria de Sanitat ha acceptat la proposta de la patronal i ha acordat l’alta automàtica dels treballadors amb coronavirus.

El president de la Confederació Empresarial Valenciana, Salvador Navarro, ha explicat, al final de la reunió que ha mantingut aquest matí amb la consellera de Sanitat, Ana Barceló, que les altes “seran automàtiques”.

Els treballadors podran acudir al centre sanitari o “a la farmàcia o els laboratoris”, que introduiran “la informació en el sistema públic de salut i, a partir d’ací, serà la inspecció la que farà els tràmits i un seguiment dels símptomes del pacient”.

Navarro ha afegit que l’objectiu és “evitar el col·lapse del centre d’assistència primària que ha d’atendre altres patologies” i ha agraït l’“esforç de la Conselleria de Sanitat”, que demostra que funciona la col·laboració publicoprivada.

“Hi haurà les farmàcies i els laboratoris. El que volem és minimitzar l’impacte d’aquest possible col·lapse en el sistema sanitari a causa del pic dels contagis que patim”, ha subratllat. El president de la patronal ha subratllat que hi ha sectors importants que no poden parar, ja que estan prestant serveis essencials.

Baixes laborals

La patronal destaca que les baixes de treballadors registrades en les empreses suposa un gran problema administratiu davant de les dificultats que aquests troben per a obtindre l’alta mèdica, a causa de la congestió que pateix l’atenció primària. Es calcula que 1 de cada 7 treballadors que està de baixa en aquest moment s’hi podria reincorporar immediatament, però no ho fan per no rebre l’autorització mèdica.

Davant d’aquesta situació, la CEV va sol·licitar divendres que es facilite l’alta laboral automàtica associada a totes les baixes per covid una vegada superats els set dies que estableix actualment el període de quarantena —o altres que les autoritats puguen indicar— “sense necessitat d’acudir als centres d’atenció primària —que es troben actualment col·lapsats— per a obtindre-la, lògicament, en absència de simptomatologia”.