L’Associació de Veïns del Montgó de Xàbia ha celebrat aquest matí un acte d’homenatge als professionals i voluntaris que van participar dilluns en l’extinció de l’incendi que es va declarar al barranc del Migdia i que va arrasar 8 hectàrees de muntanya pública. Els residents destaquen la ràpida resposta i el gran desplegament per terra i aire (els mitjans aeris van ser, una vegada més, decisius). Ahir ja van convidar a esmorzar en el supermercat La Ermita, en la carretera de Xàbia a Jesús Pobre, als bombers del Consorci d’Alacant i als forestals que continuaven refrescant la zona. Hui han oferit un café i han homenatjat els cossos que van participar en l’extinció. Hi han assistit el cap del Parc de Bombers de Dénia, Javier Fayos; l’intendent en cap de la Policia Local de Xàbia, José Antonio Monfort, a més de responsables de Protecció Civil de Xàbia i de Bombers Voluntaris de Balcó al Mar i comandaments del lloc de la Guàrdia Civil de Xàbia. També hi ha assistit la regidora de Residents, Doris Courcelles.

Aquesta associació té previst dur a terme una col·lecta per a fer una donació als cossos de voluntaris i que continuen millorant els seus equips de prevenció i extinció d’incendis.