La Policia Nacional investiga la violació grupal d’una dona el passat 2 de gener a Mislata, i en la qual haurien participat entre quatre i sis homes que els investigadors tracten ara d’identificar. Els fets estan sent investigats per agents de la Unitat d’Atenció a la Família i la Dona després que la dona denunciara els fets, que es van produir a principis de la setmana passada.

Segons la informació a la qual ha tingut accés Levante-EMV, la dona, de 39 anys i amb discapacitat psíquica, hauria patit abusos sexuals en diferents ocasions per part d’un dels ara denunciats, encara que mai havia denunciat per temor a les represàlies.

En aquells casos anteriors, segons la dona, els atacs sexuals s’haurien produït just quan el seu company sentimental s’absentava del lloc en el qual viuen, un infrahabitatge, per la qual cosa l’agressor aprofitava aquells moments en què ella es quedava sola per a cometre els abusos.

Un “manada” d’entre 4 i 6 homes

Això no obstant, el passat dia 3 haurien sigut el mateix agressor de les altres ocasions i entre tres i cinc amics seus els qui l’haurien portada a un descampat pròxim al punt on resideixen tots ells i l’haurien agredida sexualment. La dona ha denunciat davant de la Policia Nacional que van ser els sis els qui la van violar en circumstàncies que estan sent ara investigades.

De moment, la Policia encara no ha detingut a cap dels denunciats, ja que la investigació acaba de començar i encara falten molts punts per aclarir. La dona ja ha sigut reconeguda en un hospital, segons les fonts consultades, encara que no ha transcendit si els metges han confirmat lesions compatibles amb els fets denunciats per la dona, d’alta vulnerabilitat.