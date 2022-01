El Ple de la Junta Central Fallera ha aprovat concedir un últim honor a qui va ser fallera major infantil de Sagunt l’any 2006, Candela Noverques, morta el mes de novembre passat als 24 anys. La recordada fallera rebrà, a títol pòstum, el bunyol d’or amb fulles de llorer, en recompensa a la seua trajectòria en la festa.

És el resultat de la iniciativa que va presentar la seua comissió, Teodoro Llorente, del Port de Sagunt, dins de la prerrogativa que preveu el reglament faller: “La Junta Central Fallera concedirà, a títol pòstum, als fallers censats morts durant l’exercici faller, la recompensa posterior a la que posseïsquen en aquell moment, amb la sol·licitud prèvia per escrit de la seua comissió de falla i l’aprovació posterior per part de l’Assemblea General”. Aquests reconeixements s’aproven per assentiment, amb una comprovació prèvia de les dades per part de la Delegació de Recompenses.

Candela tenia el bunyol d’or, per la qual cosa estava en condicions de rebre el de fulles de llorer, el segon en importància entre les recompenses falleres.

La defunció de Candela Noverques va commocionar la societat saguntina i la fallera especialment per produir-se amb només 24 anys, d’una fallida cardíaca mentre desenvolupava el seu camí professional a Madrid. Ara, la seua falla ha volgut reafirmar el seu record sol·licitant la recompensa, que serà lliurada als seus pares.