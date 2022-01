L’onada de robatoris en comerços i establiments de Paterna durant les dates nadalenques ha provocat el crit d’alarma dels afectats. Fins a una dotzena d’assalts en dues setmanes ha comptabilitzat l’associació Paterna Unió Comerç (PUC), mentre que des de l’Ajuntament sostenen que a la Policia Nacional només li consta una denúncia.

La majoria dels furts té el mateix modus operandi. L’assaltant o assaltants entren en els establiments forçant les persianes d’entrada als locals. Tal com es pot apreciar en un vídeo captat per les càmeres de seguretat d’un dels negocis assaltats —la matinada de diumenge passat—, el lladre buida la recaptació de les caixes en les seues butxaques. L’individu oculta el seu rostre amb la caputxa d’una dessuadora, a més de la preceptiva mascareta per la pandèmia, i va proveït de guants per a no deixar empremtes. Una vegada s’ha fet amb el botí, abandona el comerç alçant la persiana de l’entrada. “És més la destrossa que et causen que el que s’emporten, no arriba a 120 euros. En canvi, han danyat la persiana i el TPV on tenim arxivada tota la documentació”, explica l’amo del negoci. “Estem desesperats”, clama.

En aquest sentit, a més de les reclamacions de més seguretat llançades per PUC, tant Compromís com el PP han exigit al consistori més presència policial per a la protecció del comerç local.