La ministra Carolina Darias i els consellers autonòmics aborden de nou, aquest dimecres, mesures per a fer front a la pandèmia en un moment en què s’ha obert el debat sobre si s’ha d’abordar ja el coronavirus amb un protocol similar al de la grip comuna i en què està pendent fixar un màxim al preu dels autotests d’antígens.

La ministra compareixerà en roda de premsa després d’aquesta reunió de la Comissió Interterritorial del Sistema Nacional de Salut convocada amb un ordre del dia genèric: la presa de decisions sobre la situació epidemiològica i la vacunació contra el coronavirus.

Proposta de Sanitat: preu dels tests i venda en supermercats

Sobre la taula hi ha la regulació d’un preu màxim per als tests d’autodiagnòstic que el Govern preveu establir dijous i la resposta a si es permetrà d’ara en avant vendre’ls en els supermercats, com succeeix a Portugal i altres països europeus.

També resta pendent la proposta en la qual treballa el Govern per a canviar la manera en què s’estudia i s’analitza la malaltia: l’executiu vol “una transició progressiva” des d’un sistema de vigilància emergent a un sistema de vigilància sentinella.

El Ministeri recapta ara informació sobre la situació en què es troben les comunitats autònomes respecte a un possible desenvolupament del sistema, els recursos que habilitarien per a això i els terminis.

No obstant això, aquest dimarts, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va advertir que veu precipitat pensar a tractar la covid-19 com una malaltia endèmica per la incertesa que encara envolta el coronavirus i l’alta transmissibilitat de la variant òmicron, que podria contraure més de la meitat de la població europea en un termini de sis a huit setmanes.

Respecte a la vacunació, la Comissió de Salut Pública estudiarà dijous la possibilitat d’ampliar la tercera dosi de la vacuna, que actualment reben els majors de 40 anys, a més grups d’edat, així com reduir l’interval entre aquest reforç i la segona dosi per davall dels sis mesos.