La ciutat de València i l'actor José Sacristán protagonitzen el primer anunci publicitari de l'edició dels Premis Goya, que se celebrarà al Palau de les Arts el pròxim 12 de febrer.

Durant aquest espot, Sacristán apareix parlant amb una família de valencians sobre el cinema espanyol. Durant la conversa, comenta gran part de les pel·lícules nominades d'aquesta edició com El buen patrón o Madres paralelas. L'anunci finalitza amb Sacristán amb el Palau de les Arts darrere, el lloc que acollirà finalment aquesta gala, que es durà a terme presencialment, a diferència de l'any passat, tal com ha anunciat hui Levante-EMV.

Dani de la Torre ha dirigit aquesta peça promocional rodada a la capital valenciana. "Que millor ambaixador que Pepe per a vendre el nostre cinema!", assegura el cineasta gallec, que junt amb el seu equip va apostar per "una història entranyable en què, humilment, un dels actors més importants de la història del nostre cinema va, casa per casa, explicant les virtuts de les pel·lícules. Volem reivindicar que les sales són llocs segurs, que fem pel·lícules meravelloses i que hi ha una gran varietat de títols que, estiguen nominats o no, han fet molt gran el nostre cinema", exposa.

És la primera vegada que treballen junts i només tenen paraules d'elogi sobre aquesta experiència. "No coneixia Dani ni l'equip i és un privilegi continuar fent anys i trobar-te amb la gent jove i treballar amb ells", destaca Sacristán.

De la Torre serà també el director de la gala, repte que afronta després de dirigir els llargmetratges El desconocido, La sombra de la ley i Live is Life, i la sèrie La unidad. Junt amb el realitzador, Bárbara Alpuente, Ángela Armero, Nuria Roca i Alberto López formen l'equip de guionistes encarregats del guió de la cerimònia i d'aquest espot.

Sacristán rebrà el Goya d'Honor durant la cerimònia. L'actor segueix de gira amb l'obra de Delibes, amb la qual ha passat pel Teatre Olympia. Pròximament actuarà a Sagunt, concretament a l'auditori Mario Monreal.