L'allau de contagis de la sisena onada i els milers de proves d'antígens i PCR que s'estan realitzant cada dia a la Marina Alta estan provocant una tensió insuportable als centres de salut. Els sanitaris estan desbordats; no donen l'abast. Però hi ha més problemes. Les infraestructures sanitàries i també les viàries no estan preparades per a aguantar aquesta crisi sanitària.

Un exemple és el que està ocorrent aquests dies al centre de salut de Xàbia. La cua de cotxes de veïns citats a partir de les 11.30 hores per a fer-se la prova d'antígens col·lapsa el carrer d'accés a aquest centre sanitari. Fins i tot hi ha problemes perquè puga eixir i entrar l'ambulància de suport vital bàsic que té ací la seua base. La cua bloqueja el carrer Rafael Echagüe, que puja fins a l'institut Antoni Llidó. Els veïns lamenten que no es regule aquesta situació. Afirmen que la Policia Local hauria d'intervindre per a evitar que els cotxes tapen totalment el carrer.