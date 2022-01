La Societat Protectora d'Animals de Burjassot (SPAB) inicia l'any carregada d'energia i així, per a aquest pròxim dissabte, 15 de gener, ha convocat una jornada solidària de recollida d'aliments i material bàsic destinats a les mascotes que té a càrrec seu. La jornada tindrà lloc al supermercat Masymás situat a l'avinguda del Rajolar –al costat del barri 613 Viviendas–, ininterrompudament des de les 10 fins a les 20 hores. Segons fonts de l'SPAB, en aquests moments el gènere que més urgeix és el “menjar humit per a gats adults i per a cries de gos i pinso i arena per a gats”. Cal dir que la protectora també agrairà la donació de “productes i utensilis de neteja i higiene per a animals en general”.

Així mateix, al llarg del dia, els voluntaris de l'SPAB donaran a conéixer els seus projectes i les maneres de col·laborar amb l'entitat.