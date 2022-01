La pròxima reunió entre el València CF i l'Ajuntament de València per a tractar tots els temes relacionats amb l'actuació territorial estratègica (ATE) ja té data: està prevista per a dimarts que ve, 18 de gener, i l'expectació és total perquè el termini de gràcia de 90 dies que les institucions van donar a Meriton continua corrent i l'entitat de Mestalla ha de presentar tota la documentació i els avals necessaris per a reprendre les obres del nou estadi de l'avinguda de les Corts, i perquè des dels poders públics es mantinguen les avantatjoses condicions de l'actual sòl de Mestalla i no patisca la devaluació que implicaria la resolució de l'ATE, l'expedient de caducitat de la qual està ja en marxa.

Els poders públics esperen avanços per part del València CF i poder conéixer detalls del projecte, així com els avals i les garanties necessàries per a reprendre la construcció del Nou Mestalla (prevista per a setembre, segons es va traslladar per part del club valencianista) i donar eixida a un problema que fa molt de temps que es troba enquistat i que entra en una fase clau. Aquesta cita entre el consistori i els representants del club de Mestalla es produirà una mica més de dues setmanes després de la trobada que va mantindre Anil Murthy amb Ximo Puig amb l'objectiu de continuar treballant en la resolució d'aquesta contingència. Des que el Consell va iniciar l'expedient de caducitat i va obrir el termini definitiu al València CF per a comprometre's de manera seriosa i avalada amb la finalització del camp, els diferents representants polítics han estat insistint que el València CF ja no té cap mena d'excusa gràcies a la injecció econòmica que li ha suposat l'acord entre LaLiga i el fons CVC Capital Partners. El club rebrà una quantitat pròxima als 120 milions d'euros en diferents fases i està obligat a emprar un mínim del 70 % d'aquest ingrés en la millora de les seues infraestructures. L'entitat, de fet, va exposar a les institucions la intenció d'emprar aquest capital en l'obra del nou estadi.