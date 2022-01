La meitat de les pimes espanyoles va aplicar mesures de teletreball en 2020 com a resposta a la covid-19, encara que només 4 de cada 10 les van allargar una vegada passat l'estat d'alarma i únicament un 8,8 % tenen previst mantindre-les a mitjà i llarg termini. Així es desprén de l'estudi ‘Necessitats de les empreses en recursos humans’, publicat aquest dimecres per la Cambra de Comerç d'Espanya, en el qual s'apunta que el 75,2 % de les pimes no creuen que el teletreball comporte avantatges.

En particular, el 69,1 % no considera que haja suposat un estalvi de costos, i el 73,5 % rebutja que haja augmentat la productivitat dels empleats. I això malgrat que un 65,5 % estima que els professionals s'hi han adaptat sense influir en el desenvolupament de les seues tasques i que un 57 % no aprecia canvis en la relació amb els seus clients, arran del teletreball. Quant a les dificultats per a implantar el treball a distància, la principal té a veure amb la pròpia naturalesa de l'activitat, ja que el 68,1 % de les empreses enquestades assenyala que les característiques de la seua empresa impedeixen l'aplicació de mesures de teletreball. Un 14,8 % de les pimes consideren que entorpeix el treball en equip.