La història es repeteix. La tensió entre la propietat i l’entrenador és màxima. El mercat de fitxatges torna a ser el detonant de la crisi. José Bordalás està molt decebut per l’absència de fitxatges a hores d’ara del mes de gener i per les dificultats que està posant el club a l’hora de reforçar la plantilla en el mercat d’hivern. La situació comença a ser límit i l’únic perjudicat d’això és el València. No es pot permetre. Una altra vegada no, Meriton.

Es veia vindre, per l’actitud de l’entrenador en sala de premsa. La temperatura ha anat pujant els últims dies a mesura que es frustraven els fitxatges del central i el migcampista. El consens del qual presumia el València en el mercat d’estiu està en perill. Bordalás s’ha implicat en la cerca de reforços i ha posat alguns noms damunt de la taula com Aridane, Diawara, Wacaso o Okay, però la realitat és que el club els ha anat descartant, un darrere de l’altre, en les últimes hores.

De moment, tot són problemes i només queden dues setmanes per al tancament del mercat. Els noms proposats per Corona no compten amb el beneplàcit de l’entrenador i els futbolistes que eren primera opció per a l’entrenador no s’han tancat per les limitacions econòmiques del club. De fet, només ha licitat per ells mitjançant cessions.

Una altra de les decepcions de Bordalás és el tracte que ha rebut de la propietat en les últimes setmanes. El club li havia promés una reunió amb el màxim accionista, Peter Lim. No obstant això, aquesta cita amb l’amo que reforçava la figura de l’entrenador no s’ha produït fins hui, ni tan sols de manera telemàtica.

El malestar de l’entrenador s’ha vist acrescut per la voluntat del València de vendre Daniel Wass al gener. El club estava disposat a traspassar el danés a l’Atlètic de Madrid en el moment en què tinguera un substitut lligat. L’enuig de Bordalás va ser considerable perquè Wass és un dels pilars de l’equip i així li ho va fer saber a Anil i Corona en la reunió de dimecres.

El clima de treball s’ha enterbolit a la ciutat esportiva de Paterna fins al punt que Ser Deportivos Valencia ha assegurat que Bordalás ha pres la decisió de desmarcar-se de la política de fitxatges del club. Segons la Ser, en la mateixa reunió de dimecres amb Anil i Corona, Bordalás va arribar a dir que si el València no fitxava els jugadors que volia, estava disposat a tirar del planter.