La Comunitat Valenciana ha fet un pas de gegant per a agilitar les altes i les baixes laborals per coronavirus. L’Administració valenciana ha acordat que tots dos procediments es cursen de manera automàtica i conjunta per als treballadors amb covid. A més de, presencialment, en els centres de salut, també s’ha aprovat que es puga automatitzar i simplificar el procés en una pàgina web per a qui resulte positiu en un test d’antígens realitzat en farmàcies i laboratoris.

L’acord preveu que, des d’ara, qualsevol pacient que done positiu en un test d’antígens en la farmàcia o en qualsevol laboratori autoritzat, en el qual també es poden realitzar proves PCR, s’incloga també en el sistema informàtic de Sanitat i de l’INSS i que siga aleshores la inspecció de treball la que faça els tràmits oportuns per a cursar la seua baixa i l’alta segons l’evolució del pacient. Per defecte, les baixes relacionades amb contagis de covid tindran una duració de 7 dies, a comptar de l’inici dels símptomes. L’alta serà automàtica passat aquest període de temps, excepte per a aquells pacients que encara presenten simptomatologia i requerisquen més dies de baixa laboral. Passos que cal seguir per a sol·licitar la baixa laboral A partir de hui, divendres, les persones que es contagien de covid tenen diverses opcions per a notificar el seu resultat positiu i demanar la baixa laboral i evitar passar pels centres de salut, completament col·lapsats. Així, qui es faça una prova per a detectar el virus (PCR o antígens) en un centre de salut o punt de proves PCR des del cotxe (sense haver passat per la consulta del seu metge), rebrà el resultat en un SMS. En aquest cas, aquest positiu ja està comptabilitzat en el sistema oficial. De la mateixa manera, es pot optar per fer-se qualsevol tipus de test (PCR o d’antígens) en un laboratori privat. Aquests estan obligats a notificar els positius al sistema. La tercera alternativa és fer-se el test en les farmàcies. Qualsevol persona pot anar a una oficina de la xarxa de farmàcies de la Comunitat Valenciana, comprar un test d’autodiagnòstic i, si la farmàcia en qüestió ofereix el servei, fer-se la prova davant del personal farmacèutic. Si la prova és positiva, des de la farmàcia notificaran el positiu a la Conselleria de Sanitat. Finalment, i en el cas d’aquells que acudisquen a la farmàcia amb un test positiu d’antígens fet a casa, hauran de repetir la prova en l’oficina per a confirmar el resultat. En qualsevol d’aquests quatre casos, la persona contagiada pot accedir al web que la Conselleria ha posat en servei per a demanar de manera automàtica la baixa (al costat d’una alta automàtica al cap de 7 dies, sempre que els símptomes siguen lleus) i evitar, així, haver de telefonar al centre de salut. En aquests casos, per mitjà de la inspecció sanitària, el comunicat de baixa es traslladarà a l’INSS i, d’aquest organisme, directament a les empreses.