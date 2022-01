Un cap de setmana de baixada brusca de temperatures i amb gelades en l’interior. Aquesta és la tendència que s’espera per als pròxims dies, segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) a la Comunitat Valenciana.

De fet, per a hui i demà al matí, l’Aemet ha declarat un avís groc per baixes temperatures en zones de l’interior, sobretot al Racó d’Ademús, on el termòmetre podria registrar menys sis graus en les primeres hores del dia.

A València i Alacant s’esperen mínimes de 6 graus i de 5 a Castelló, mentre que les temperatures màximes seran de 15 graus a Alacant i de 14 a València i Castelló.

Els termòmetres seguiran una tendència a la baixa dissabte, quan les mínimes descendiran fins a 2 graus a Castelló i fins a 4 a València. Uns valors que, segons Aemet, es mantindran diumenge. Hui s’esperen intervals nuvolosos i hi ha probabilitat de precipitacions febles i disperses a València i Alacant. Dissabte no plourà i predominarà el cel ras.