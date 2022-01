La convulsa setmana que està vivint el Centre de salut de Buñol a compte del desbordament que pateix per l’explosió de casos positius en covid-19 suma un gir més. L’Ajuntament de Buñol vol aclarir que no és responsable de la decisió que va prendre el centre de salut dimarts, quan va decidir que, davant del desbordament produït per la pandèmia de covid-19, “es veien obligats a suspendre totes les visites programades, de metges d’atenció primària i infermeria en els pròxims dies i fins a un altre avís”. El consistori vol matisar que només va exercir de “transmissor” de la informació i es disculpa pels “possibles trastorns i confusions que s’hagen generat”.

Una decisió presa, segons fonts municipals, de manera completament unilateral i que no va agradar en el consistori, ja que no havien sigut informats prèviament d’aquesta decisió ni es considerava que fora una indicació oficial per part del Departament de Salut de Manises o de la Conselleria de Sanitat. El comunicat aclaria que es mantenien les visites de pediatria, matrona, ginecologia, tècnic de raigs, rehabilitació i els especialistes els dies programats, però les cites cancel·lades havien de tornar a programar-se una vegada s’obriren de nou les agendes. Després de la tensió que va suposar aquesta decisió, el consistori va contrastar aquesta notícia amb el Departament de Salut de Manises, que va emetre un altre comunicat a la vesprada en el qual no negava la decisió dels equips mèdics de Buñol, encara que matisava que l’ambulatori “mantindrà les seues portes obertes a la totalitat dels pacients que requerisquen ser atesos i s’organitzarà aquesta atenció segons els criteris clínics de priorització com sempre s’ha fet”, assenyalava l’escrit signat pel coordinador de Continuïtat Assistencial d’aquest departament, Roberto Gorgues. És a dir, els pacients serien atesos a través d’Urgències, però no es negava que s’hagueren cancel·lat les agendes i les visites programades amb especialistes. Aquest diari va poder comprovar, dimecres, com el centre de salut no donava cites prèvies, encara que l’empresa concessionària de Manises va negar que això fora així.